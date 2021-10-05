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  4. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a dev teklif! Newcastle United, genç kaleci için kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a dev teklif! Newcastle United, genç kaleci için kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe'nin başarılı futbolu ligde kalan 8 haftada sarı lacivertlileri liderlik koltuğuna taşıdı. Ortaya koyulan oyun ve kazanılan skorlarla futbolcular da değerine değer kattı. Sarı lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır da iyi performansıyla ada ekibi Newcastle United'in radarına girdi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a dev teklif! Newcastle United, genç kaleci için kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişi ile birlikte gelişen takım savunması sayesinde rakipler gol bulmakta zorlanıyor. Kalesinde az pozisyon veren Fenerbahçe'de toplanılan puanlar ile oyuncular da değerlerini katlıyor. Bu kapsamda genç kaleci Altay Bayındır'a Premier Lig'den çılgın bir teklif geldi. Newcastle United, Fenerbahçe'ye Altay için reddedilmesi zor bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

HER MAÇTA ÜZERİNE KOYUYOR

Fenerbahçe'nin genç file kalecisi Altay Bayındır, 2019 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma dahil edilmiştri. O tarihten bugüne kadar sürekli olarak gelişimini sürdürmeye devam eden ve her maçta üzerine koyarak devam eden Altay Bayındır, birçok scoutun genç yetenekler listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a dev teklif! Newcastle United, genç kaleci için kesenin ağzını açtı!

17 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Bu kapsamda İngiliz ekiplerinin de gündemine giren Altay Bayındır, Newcastle United takımının transfer listesinde yer aldı. Sezon sonunda genç kaleciyi transfer etmek isteyen ada ekibi, bu transfer için 17 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sezonun sona ermesiyle birlikte resmi teklifin yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a dev teklif! Newcastle United, genç kaleci için kesenin ağzını açtı!

TEKLİFİN ARTIRILMASI İSTENECEK

Takımın kalecileri Martin Dubravka ve Karl Darlow'un yerine bir isim düşünen İngiliz kulübü, Kanarya'nın yıldızını kadrosuna katmak istese de Fenerbahçe kulübü yetkililerinin Alta Bayındır için çok daha yüksek ücretler beklediği ve ücretin artırılmaması durumunda Newcastle United tarafından gelen bu teklifi reddedeceği öğrenildi. 

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a dev teklif! Newcastle United, genç kaleci için kesenin ağzını açtı!

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