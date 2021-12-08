Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine gelecek isim belli oldu! Yönetim harekete geçti!

Son dönemde yaşadığı sakatlıklar ile canı sıkılan sarı lacivertli ekipte eksikler bir bir takıma katılmaya başladı. Mergim Berisha'nın her oynadığı karşılaşmada takıma adapte olma seviyesinin yükselerek daha iyi performans göstermeye başlaması, Serdar Dursun'un yükselen form grafiği ve Enner Valencia'nın takıma katılması derken takviye yapılacak yerin öncelikle kale olması yönünde fikir birliğine varıldı.

PUAN KAYBI İSTEMİYOR

Takımın as kalecisi olan Altay Bayındır'ın omzundan yaşadığı sakatlık sonrasında ameliyat edilmesi ile birlikte kalede genç kaleci Berke Özer görev alıyordu. Artık puan kaybına tahammülü kalmayan sarı lacivertli ekipte ikinci yarıda şampiyonluk mücadelesi için takıma takviyeler yapılması planlanıyor. Bu kapsamda öncelik ise kaleye verildi.

ÖNCELİKLİ MEVKİİ KALE

Fenerbahçe yönetiminin takıma katmak istediği kaleciler arasında Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan ve Fenerbahçe altyapısında yetişen Tarık Çetin'in yer aldığı belirtiliyor. Yönetim, Altay Bayıdır sakatlığını atlatana kadar Berke Özer ile forma yarışına girerek rekabet yaratmayı ve bu yüzden ismi geçen oyunculardan birini takıma katmayı planlıyor.

ALTAY BAYINDIR'DAN SEVİNDİREN GÖRÜNTÜ

Öte yandan 30 Ekim'de oynanan Konyaspor maçında ağır bir sakatlık yaşayarak ameliyat olan Altay Bayındır'dan sevindiren görüntü geldi. Geçtiğimiz hafta hafif çalışmalara başlayan genç oyuncu, dün itibari ile topla çalışmalara başladı. Instagram hesabından video paylaşan milli kalecinin bu görüntüleri sarı lacivertli camiayı sevindirdi.