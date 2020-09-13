Fenerbahçe'de Bas Dost ve Samatta bombası!

Süper Lig'in açılış haftasında ilk maçı oynayan Fenerbahçe, Cuma günü Çaykur Rizespor deplasmanında iyi bir oyunla 2-1 galip ayrılmıştı. Karşılaşmaya yeni transferlerin birçoğundan yoksun çıkan sarı-lacivertliler, en büyük sıkıntıyı forvet bölgesinde yaşadı. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından henüz bir santrfor ile anlaşmayan Fenerbahçe'de, bu bölge için Bas Dost ve Samatta gündeme geldi.

BİRİ KİRALIK, BİRİ BONSERVİSİYLE

İki futbolcuyu birden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Bas Dost'u bonservisiyle satın almak isterken, Samatta'yı da kiralamak istiyor. Bas Dost'un bonservisi için kulübü Eintracht Frankfurt'la görüşmelerin devam ettiği söyleniyor. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Samatta içinse kiralama görüşmeleri sürüyor.

Uzun lig maratonunu düşünen Fenerbahçe iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun oyuncuların menajerleri ile iletişim kurduğu ve aşama kaydettiği de bildirildi.