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  4. Fenerbahçe’de başkanlık heyecanı! Seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe’de başkanlık heyecanı! Seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs tarihinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda ise seçimler 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe’de başkanlık heyecanı! Seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde tarihler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim 5-6 haziran tarihinde gerçekleşecek. 28 bin 528 üye başkanlık seçiminde oy kullanabilecek. Seçimlerin pandemi dolayısıyla elektronik oy kullanmayla yapılabileceği ve bu durumla alakalı çalışmaların devam ettiği belirtildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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