Fenerbahçe'de büyük ihmal! Kar yağışında zemine branda çekilmemiş

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı 1-0'lık yenilgi kadar Sarı-Lacivertlileri, Ülker Stadı'nın zemini de büyük şok yarattı. Mücadelenin ardından Erol Bulut zemin durumunun istedikleri oyunu oynamalarına engel olduğunu açıkladı. Zemine tepki gösteren tek isim Erol Bulut değildi.

ÇİMLER BRANDAYLA ÖRTÜLMEMİŞ

Maçtan önce Ali Koç, kadın voleybol takımının kaptanı Eda Erdem Dündar’a plaket vermek için sahaya inmişti. Bu sırada zeminin durumunu yakından gören Koç, yönetici arkadaşlarının yanına çıkıp bu zeminde işlerinin zor olduğunu söyledi. Yetkilileri yanına çağıran Koç, “Bu zeminin hali ne! Yoğun kar yağacağı belliydi, hiç mi önlem alınmadı?" diyerek stat görevlilerine çıkıştı. İstanbul’da yoğun kar yağışının yaşandığı geçen hafta, Ülker Stadı’nın çimlerinin üzerinin brandayla örtülmediği ortaya çıktı.

MİLLİ ARADA BAKIM YAPILACAK

Saha, karlar eridikten sonra çamur içinde kaldı. Bu durumu düzeltmek için zemine kum döküldüğü ancak bir yararı olmadığı öğrenildi. 4 Mart’taki Antalyaspor maçına kadar yetkililerin bu durumu düzeltmeye çalışacağı söylendi. Ancak asıl bakımın 14 Mart’taki Gençlerbirliği maçı sonrası başlayacağı, milli ara nedeniyle bir sonraki karşılaşmanın oynanacağı 4 Nisan’a kadar gerekli bakımlar yapılacağı açıklandı.