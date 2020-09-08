Fenerbahçe'de Cavani sesleri!

Süper Lig'de bu sezon yaptığı transferler ile çok konuşulan Fenerbahçe, spor gündemini yerinden sarsacak bir transfer imza atabilir. Fransız ekibi Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Edinson Cavani'ye teklif götürecek olan Fenerbahçe, bu transferi bitirmek istiyor. Önümüzdeki günlerde Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi resmiyet kazanacak. Fenerbahçe forvet bölgesinin güçlü bir isimle doldurmak isterken Cavani'nin sarı-lacivertlilere katılma ihtimali ortaya çıktı.

Cavani'nin menajeri ile kurulan temas sonucunda Fenerbahçe, oyuncuya 5 milyon Euro önerdi. Oyuncunun menajeri bu rakamı yeterli bulmadı. 33 yaşındaki oyuncunun maliyeti transferin önündeki en büyük engel. Ancak Fenerbahçe'de Ali Koç ve Emre Belözoğlu, transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

TARAFTARI ÇOK HEYECANLANDIRDI

Daha önce Galatasaray ile de anılan Cavani, şimdilerde Fenerbahçe ile anılıyor. Sözleşmesinin bitmesi ve bonservisinin elinde olması nedeniyle tecrübeli golcüyü takımına katmak isteyen Fenerbahçe, taraftarını heyecanlandırdı. Transfer duyulur duyulmaz sosyal medyada gündem olan Cavani, taraftarın kulübe gelmesi için çağrı yaptığı bir isim haline geldi.

6 yıl Paris Saint Germain forması giyen Edison Cavani Fransa ligi, kupa ve Avrupa'da çıktığı 301 maçta 200 gol 43 asistlik performans sergiledi.