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  3. Fenerbahçe'de gündem Onyekuru ve Zinckernagel

Fenerbahçe'de gündem Onyekuru ve Zinckernagel

Bu sezon yaz transfer döneminde 18 transferle rekora koşan Fenerbahçe, Ocak ayı yaklaşırken devre arası gerçekleştireceği çalışmaları da hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde kanatlar için arayışlar devam ederken bu mevki için baştan gelen isimler arasında Onyekuru ve Zinckernagel yer alıyor.

Fenerbahçe'de gündem Onyekuru ve Zinckernagel

Son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Fenerbahçe, sıralamadaki avantajını kaybetmiş değil. Taraftarlar arasında Erol Bulut'un gönderilmesi gündeme gelmesine rağmen sarı-lacivertli yönetim, hocasına güvenerek yola devam etmek istiyor. Ocak ayı transfer döneminin de yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Kanat oyuncusu takviyesi yapılmasına kesin gözüyle bakılırken bu bölge için iki ciddi adayın olduğu söyleniyor. Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru ve Norveç ekibi Bodo/Glimt'te forma giyen Philip Zinckernagel, sarı-lacivertlilerin en net adayları. 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, Ocak ayında takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre takviye yapmayı planlıyor.

Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, bu bölge için Monaco'dan Henry Onyekuru ve Norveç ekibi Bodo/Glimt'ten Philip Zinckernagel'i listesinde tutuyor.

Monaco'da forma şansı bulmakta zorlanan Henry Onyekuru'nun adı Galatasaray'la da anılıyor. Nijeryalı futbolcu sarı-kırmızılı formayı iki farklı dönemde giymişti. Onyekuru bu sezon Monaco'da yalnızca 4 maçta süre alabildi ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'de gündem Onyekuru ve Zinckernagel

ZINCKERNAGEL'DE LİSTEDE

Habere göre, Norveç'in son yıllarda parlayan takımlarından Bodo/Glimt forması giyen Philip Zinckernagel, Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin bu oyuncuyla yaz transfer döneminde de adı geçmişti. 

26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu takımıyla ligde şampiyonluk sevinci yaşarken çıktığı 27 maçta 19 gol atıp 24 asist yaptı ve 43 gole direkt katkıda bulundu.

Philip Zinckernagel'in kulübüyle mevcut sözleşmesi yıl sonunda bitiyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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