Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği belli oldu! Futbolu bırakırsa yapacağı meslek ortaya çıktı Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için konuşan menajeri Erkan Söğüt, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamak istemediğini belirterek, "Mecbur kalırsa başka bir kulüp aramaktansa emekli olma olasılığı daha yüksek" dedi. Söğüt, Mesut'un futbolu bırakması durumundaki mesleğini de açıkladı.

1 8 Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in durumu belirsizliğini koruyor.