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  3. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği belli oldu! Futbolu bırakırsa yapacağı meslek ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği belli oldu! Futbolu bırakırsa yapacağı meslek ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için konuşan menajeri Erkan Söğüt, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamak istemediğini belirterek, "Mecbur kalırsa başka bir kulüp aramaktansa emekli olma olasılığı daha yüksek" dedi. Söğüt, Mesut'un futbolu bırakması durumundaki mesleğini de açıkladı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği belli oldu! Futbolu bırakırsa yapacağı meslek ortaya çıktı 118

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in durumu belirsizliğini koruyor.