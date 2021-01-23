Fenerbahçe'de kanat oyuncusu arayışları sürüyor: Yeni hedef Bernard!

Ara transfer döneminin sonlanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, kanat oyuncusu transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, transfer için bir kez daha Premier Lig'in kapısından içeri girdi. Everton'da forma giyen tecrübeli Brezilyalı oyuncu Bernard ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

Takvim'in haberine göre, Bernard isminin gündeme gelmesi üzerine ise Fenerbahçe'nin sezon sonu için anlaştığı Osayi Samuel için kulübü QPR'dan, "Yeniden görüşelim" teklifi geldi. Taraflar transferin ocakta bitmesi için görüşecek.

Fener'in Osayi'nin ocakta takıma katılması için QPR ile anlaşması durumunda Bernard transferi ise sezon sonuna kalacak. Önümüzdeki sezona Bernard-Osayi kanatları ile başlanacak.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Everton ve Fenerbahçe arasında yapılan son görüşmelerin olumlu geçtiği de belirtildi. Somut adımların atıldığı transferin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.