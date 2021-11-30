Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor! Taraftarlar tepkili

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira her hafta yaptığı 11'ler ve oyuncu değişiklikleri ile tartışma konusu oluyor.

Fenerbahçe Göztepe deplasmanında sahadan 1-1'lik skorla ayrılırken taraftarlarını yine hüsrana uğrattı.

Sarı Lacivertliler aldıkları 1 puanla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı. Altay ve Valencia'nın sakatlıktan dolayı eksik olduğu takımda Tisserand ile Mert Hakan cezalarından dolayı kadroda değildi.

Şampiyonluk mücadelesinde devamlı yara alan Fenerbahçe'de artık taraftarlar da umutlarını kesme noktasına geldi. Bu sonuçlardan dolayı teknik direktör Vitor Pereira'nın da takımdaki geleceği sorgulanır hale gelmiş durumda.

SZALAI YEDEK KULÜBESİNDE ÇAKILI KALDI

Sarı kanaryalar bu yıl ilk defa Galatasaray maçında 4'lü savunma sistemine geçiş yapmıştı. Yapılan bu sistem değişikliğinde ilk 11'de kendine yer bulamayan isim ise Attila Szalai olmuştu.

4'lü savunma sistemi Galatasaray deplasmanında galibiyeti getirirken, Olympiakos ve Göztepe karşılaşmalarında istenilen sonuçların alınmasını sağlayamadı. Bu maçlarda Szalai yedek kulübesine hapsolurken, sistemin denendiği 3 maçta savunmada Kim, Serdar Aziz ve Tisserand şans buldu.

Galatasaray derbisinde kadroda olmasına rağmen süre alamayan Szalai, Olympiakos maçında 78'inci dakikada; Göztepe maçında ise 90'ıncı dakikada oyuna girebildi.

PELKAS GEÇEN SEZONU ARATIYOR

Geçen sene takımı sırtlayan oyuncular arasında yer alan Dimitris Pelkas, bu seneki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Pelkas geçtiğimiz sezon ilk 11'e ilk yazılan isimler arasındaydı. 14 haftası geride kalan ligde Pelkas'ın gol ve asisti bulunmuyor. Yunan oyuncu geçtiğimiz yıl 8 gol ve 8 asistlik bir performans göstermişti.

İRFAN CAN DA MUTSUZ

Bu sene oynadığı maçlarda iyi performans gösteren İrfan Can Kahveci de hocasına tepkili. Kahveci dün akşamki maçta da tek golün asistini yaptı. Sahanın en iyisiyken oyundan çıkarılmasından dolayı da Pereira'ya tepki gösterdi. İrfan Can'a taraftarlar tarafından da destek verildi.

BERISHA VE SERDAR DURSUN BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Fenerbahçe'nin forvet pozisyonundaki iki ismi de performansıyla tatmin etmiyor. Valencia'nın sakatlanmasıyla parlaması beklenen Serdar Dursun ve Berisha beklenenleri karşılamıyor ve yeterli skor katkısı veremiyor.

Serdar Dursun bu sezon 9 maçta forma giyerken 2 gol 1 asistle oynadı. Berisha ise ligde oynadığı 8 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

CRESPO PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Tüm bu oyunculardaki düşüşe rağmen yıldızı parlayan bir isim bulunuyor. Portekizli futbolcu Crespo derbide attığı galibiyet golünün ardından bu karşılaşmada da sahanın iyileri arasındaydı.

Mert Hakan'ın cezalı olduğu maçta mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada olan Crespo, büyük beğeni topladı. Maçtaki performansı sosyal medya tarafından övgüyle yorumlandı.