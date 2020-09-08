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  3. Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ile anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ile anlaşma sağlandı!

Süper Lig'de transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, ligin başlamasına kısa süre kala savunma hattını da tamamlamak istiyor. Uzun süredir Marcel Tisserand ile görüşen sarı-lacivertliler, transferde anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ile anlaşma sağlandı!

Geçtiğimiz sezon ligi iyi bir sıralamada tamamlayamayan Fenerbahçe, yeni sezona tamamen kabuk değiştirerek giriyor. Gelecek sezona yeni takımın yeni teknik direktörü Erol Bulut ile girecek olan sarı-lacivertliler, kadroda da büyük değişikliklere imza attı. Şu ana kadar 12 transfer yapan Kanarya, en az 2 oyuncuyu daha kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. 

Transferin başlangıcından itibaren Fenerbahçe ile anılan Marcel Tisserand transferinde sona gelindi. Wolfsburg forması giyen savunma oyuncusu Tisserand ile 4 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, yakın zamanda oyuncuyu resmen açıklayabilir. 

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ile anlaşma sağlandı!

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, bir süredir görüşmelerin devam ettiği Tisserand ile anlaşmalar sağlandı. Oyuncunun kulübü Wolfsburg ile de süren görüşmelerin sonucunda transferin açıklanması bekleniyor. 

Monaco altyapısından yetişen ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı formasını giyen Tisserand, 2018'de 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Monaco'dan Wolfsburg'a transfer olmuştu. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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