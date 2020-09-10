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  3. Fenerbahçe'de Muriqi'nin yeri Papiss Cisse ile doluyor!

Fenerbahçe'de Muriqi'nin yeri Papiss Cisse ile doluyor!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forvet arayışları devam ediyor. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin kesinleşmesinin ardından forvet transferi için gündeme gelen isim Papiss Cisse oldu.

Fenerbahçe'de Muriqi'nin yeri Papiss Cisse ile doluyor!

Süper Lig'de bu sezon birçok flaş transfere imza atan Fenerbahçe, şu ana kadar 11 oyuncuyu resmen açıkladı. Açıklanan transferler kadar giden oyuncularında spor gündemine oturduğu Fenerbahçe'de, takımdan ayrılan son isim olan Vedat Muriqi'nin yeri doldurulmaya çalışılıyor. 

Lazio'ya transfer olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandıracak. Sarı-lacivertliler, bu transferden gelecek para ile yeni forvet transferi ve stoper transferi için kaynak yaratacak.

Fenerbahçe'de Muriqi'nin yeri Papiss Cisse ile doluyor!

Dolayısıyla lig başlamadan önce Muriqi'nin yerini doldurmak isteyen Kanarya, Alanyaspor'un tecrübeli golcüsü Papiss Cisse ile ilgilenmeye başladı. 

Erol Bulut'un eski takımı Alanyaspor'da oynayan Cisse, tecrübeli teknik adam ile daha önce çalışmış ve iyi bir performans sergilemişti. Fenerbahçe'nin görüştüğü diğer isimlerden sonuç alamaması halinde, rota Cisse'ye dönecek. Fotomaç'ın haberine göre Cisse, Erol Bulut'tan haber bekliyor.  

Onur Çelik
Spor Editörü


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