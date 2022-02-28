Fenerbahçe'de teknik direktör için yeni aday Bielsa! Ali Koç harekete geçti!

Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasında art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından düşüşe geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmış ve yerine sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirilmişti. Sezon sonunda takımın başına başarılı ve kariyerli bir hoca getirmekte kararlı olan Ali Koç'un radarına ise Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa girdi.

YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve görüşmelerin yapıldığı iddia edilen Marcelo Bielsa ile ilgili olarak, maddi yönden Fenerbahçe'nin beklentilerinin çok üstünde ücret talep ettiği ve bu yüzden transferin olmadığı öne sürülmüştü. Bielsa'nın Leeds United ile yollarını ayrılmasının ardından ise gözler yeniden onun üzerine çevrildi.

İYİ BİR ALTERNATİF OLABİLİR

Fenerbahçe'nin listesinin en başında Jöachim Löw ile Jorge Jesus bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip uzun süredir bu teknik adamlarla görüşmelerini sürdürürken yerlerine alternatif isimler de bakmayı ihmal etmiyor. Bu doğrultuda Bielsa isminin iyi bir alternatif olduğu ve kimsenin reddedemeyeceği de yönetimin hem fikir olduğu konuların başında geliyor.