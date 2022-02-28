15 temmuz gecesi ile ilgili sloganları 2022 | 15 Temmuz şehitlerini anma sözleri 2022Son dakika! Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi! Takıma döndü!Saplantılı kadın hayranıyla başı dertteydi! Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki itirafını duyan inanamadı! "Allah'tan tek isteğim bir gün bir kadınla..."Trabzonspor'un kapısını çalmak için sezon sonunu beklemediler! Bakasetas'a dev teklif!Sevcan Orhan'ın eşi Ümit Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ümit Yılmaz BiyografisiCanan Kaftancıoğlu "Tükürdüğünü yaladı!" Dün söyledikleri ve bugün yaptıkları "Takiyecilik yapmam" sözlerini hatırlattı!İdadi ne demek, TDK'ya göre İdadi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Temaslı karantina süresi kaç gün oldu 2022? Sağlık Bakanlığı aşılı, aşısız covid temaslı karantina süresiATV Müge Anlı FULL izle bugün 28 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeMedeniyetin bu kadarı! Tayfun Duygulu eski eşi Beste Açar ve yeni eşiyle bir arada! Bella Duygulu bizzat kendisi istemiş...
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'de teknik direktör için yeni aday Bielsa! Ali Koç harekete geçti!

Fenerbahçe'de teknik direktör için yeni aday Bielsa! Ali Koç harekete geçti!

Fenerbahçe'de sezon sonunda takımın başına getirmek için teknik direktörlerle görüşmelerini sürdüren yönetimin listesine yeni bir isim daha eklendi. Ali Koç, Marcelo Bielsa ile görüşmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'de teknik direktör için yeni aday Bielsa! Ali Koç harekete geçti!

Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasında art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından düşüşe geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmış ve yerine sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirilmişti. Sezon sonunda takımın başına başarılı ve kariyerli bir hoca getirmekte kararlı olan Ali Koç'un radarına ise Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa girdi.

YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve görüşmelerin yapıldığı iddia edilen Marcelo Bielsa ile ilgili olarak, maddi yönden Fenerbahçe'nin beklentilerinin çok üstünde ücret talep ettiği ve bu yüzden transferin olmadığı öne sürülmüştü. Bielsa'nın Leeds United ile yollarını ayrılmasının ardından ise gözler yeniden onun üzerine çevrildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör için yeni aday Bielsa! Ali Koç harekete geçti!

İYİ BİR ALTERNATİF OLABİLİR

Fenerbahçe'nin listesinin en başında Jöachim Löw ile Jorge Jesus bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip uzun süredir bu teknik adamlarla görüşmelerini sürdürürken yerlerine alternatif isimler de bakmayı ihmal etmiyor. Bu doğrultuda Bielsa isminin iyi bir alternatif olduğu ve kimsenin reddedemeyeceği de yönetimin hem fikir olduğu konuların başında geliyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör için yeni aday Bielsa! Ali Koç harekete geçti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
60
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT