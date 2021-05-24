Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu son buluyor: Emre Belözoğlu'nun yerine Joachim Löw geliyor

2020- 2021 sezonuna Erol Bulut'la başlayan, sezonu Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sezona yabancı hoca ile başlanması fikri yönetimde iyiden iyiye konuşulmaya başlanırken adaylar da netleşmeye başladı. Sarı lacivertli yönetimin daha önce Fenerbahçe'de görev yapan Joachim Löw ve Lucien Favre ile temas kurduğu ifade edildi.

Gazeteci Devrim Zengi de Twitter hesabından edindiği bilgileri şu cümlelerle paylaştı:

"Futbol Şubesinin başına deneyimli bir isim geçecek, ve Löw ile direk temas halinde... Emre Belözoğlu kalabilir de kalmayabilir de, bu konuda kesin bir karar yok, kalırsa yardımcı olarak devam edecek. Yabancı hoca konusunda kararları net.

1 stoper, baba forvet ve bir kanat, takımda direk oynayacak transfer gündemde. Futbol şubesinin başına geçecek isim geçmişte büyük transferler yapan cv'si oldukça sağlam."