Fenerbahçe'de Tisserand transferi tamam!

Bankalar Birliği ile yapılan görüşmelerin sonuçlanması sonucunda yeni transferlerine bir bir lisans çıkaran Fenerbahçe, son transferlerini de gerçekleştirmek istiyor. Şu ana kadar 11 transfer yapan sarı-lacivertliler, 12. transferini Marcel Tisserand ile yapmak istiyor.

İMZAYA GELİYOR

Dün akşam saatlerinde beIN SPORTS'un geçtiği son dakika haberinde Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand ile anlaşıldığı söylendi. Haberde, 27 yaşındaki tecrübeli stoperin Pazartesi günü İstanbul'a gelerek imzayı atması bekleniyor.

2018'den beri Alman ekibinde forma giyen Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri 7 milyon euro'ya transfer ettiği Wolfsburg'da forma giyiyor.