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  4. Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Tonny Vilhena'yı istiyor | Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Tonny Vilhena'yı istiyor | Yönetim harekete geçti

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetime ilk isteğini iletti. Takımda çok sayıda orta saha oyuncusu bulunmasına rağmen kalite eksikliği olduğunu düşünen Portekizli teknik adam, Tonny Vilhena'yı istiyor. Yönetim bu oyuncu için harekete geçti.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Tonny Vilhena'yı istiyor | Yönetim harekete geçti

Yeni sezon öncesi kadro güçlendirme çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. 2019 yılında Krasnodar'ın 9 milyon euro bedelle transfer ettiği 26 yaşındaki Hollanda'lı futbolcu Tonny Vilhenda için sarı lacivertli yöneticilerin harekete geçtiği ifade edildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği üzerine temas kurulan oyuncu, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Tonny Vilhena'yı istiyor | Yönetim harekete geçti

ARKADAŞLARINA DA SÖYLEDİ

Hollanda'lı oyuncu Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgili olan ilgisi hakkında Türk futbolcu arkadaşları ile görüşerek bu haberi doğruladı.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon takımıyla çıktığı 34 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Tonny Vilhena'yı istiyor | Yönetim harekete geçti

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