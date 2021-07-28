Şoke eden tehdit! Şevval Şahin eski sevgilisine tehdit edildiği için mi geri döndü?By Lock'un lisans sahibi David Keynes kimdir, nereli, kaç yaşında? David Keynes tutuklandı mı?Demet Akalın paniğe kapıldı! Türkiye'ye sığınan göçmenlere isyan etti: "Afganlar geliyormuş, ne yapacağız"Son dakika |Günler sonra ortaya çıktı! ByLock'un lisans sahibi Davis Keynes teslim oldu, tutuklandıTokyo Olimpiyatları'nda korona virüs vaka rekoru! Sayılar artış gösteriyorAcun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi çekmek için harekete geçti!Olcan isminin anlamı nedir, Olcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma açıldıLiseli Gamze'nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı! İddianamede kan donduran ayrıntılarKaran isminin anlamı nedir, Karan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın istediği sağ bek belli oldu

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın istediği sağ bek belli oldu

Sarı lacivertli ekip geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon transferde ağırdan alıyor. Hala transfer yapmayı planladığı bölgeler olan ve oyuncularla görüşmelere devam eden Fenerbahçe'de sağ bek için yeni bir isim gündeme geldi. Bu bölgeye net bir transfer yapmak istenirken, Pereira'nın önerisiyle Portekizli oyuncu Cedric Soares'e yönenildi.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın istediği sağ bek belli oldu

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor. Geçtiğimiz sezon birçok isme imza attırarak transferde şov yapan sarı lacivertli ekip, bu sezon şu ana kadar yalnızca Serdar Dursun ve Caulker'i kadrosuna kattı. Forvetin yanı sıra sağ bek transferi de yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Teknik adam Vitor Pereira'nın önerisi dahilinde Portekizli sağ bek oyuncusu Cedric Soares ismi takibe alındı.

PEREİRA SİSTEMİNE DAHİL ETMEK İSTİYOR

Bu sezon ikinci kez Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Portekizli teknik adam, yeni bir sistem oluşturmaya çalışıyor. Bu sistem için beklere büyük önem veren Pereira, Cedric Soares isminin kadrosuna dahil edilmesini istedi. Portekizli oyuncu sistemin önemli bir parçası olarak düşünülüyor.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın istediği sağ bek belli oldu

YILLIK 2 MİLYON EURO MAAŞ

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Soares için yönetim, transfer planını da belirledi. Arsenal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak ve oyuncuya da 2 milyon Euro maaş önerilecek.

Hem sağ bekte görev yapabilen hem de 3-4-3'ün sağında oynayabilen oyuncu Pereira'nın istediği sisteme oldukça uygun görülüyor. Deneyimli oyuncuyla kısa süre içinde temas kurulacak.

Arsenal ile sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Cedric Soares, daha önce Sporting, Southampton ve İnter gibi önemli takımlarda forma giydi. Portekiz Milli Takımı'nın formasını da giyen Soares, geçen sezon Arsenal'de 10 lig maçına çıkarken, 1 asist kaydetti.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT