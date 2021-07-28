Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın istediği sağ bek belli oldu

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor. Geçtiğimiz sezon birçok isme imza attırarak transferde şov yapan sarı lacivertli ekip, bu sezon şu ana kadar yalnızca Serdar Dursun ve Caulker'i kadrosuna kattı. Forvetin yanı sıra sağ bek transferi de yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi. Teknik adam Vitor Pereira'nın önerisi dahilinde Portekizli sağ bek oyuncusu Cedric Soares ismi takibe alındı.

PEREİRA SİSTEMİNE DAHİL ETMEK İSTİYOR

Bu sezon ikinci kez Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Portekizli teknik adam, yeni bir sistem oluşturmaya çalışıyor. Bu sistem için beklere büyük önem veren Pereira, Cedric Soares isminin kadrosuna dahil edilmesini istedi. Portekizli oyuncu sistemin önemli bir parçası olarak düşünülüyor.

YILLIK 2 MİLYON EURO MAAŞ

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Soares için yönetim, transfer planını da belirledi. Arsenal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak ve oyuncuya da 2 milyon Euro maaş önerilecek.

Hem sağ bekte görev yapabilen hem de 3-4-3'ün sağında oynayabilen oyuncu Pereira'nın istediği sisteme oldukça uygun görülüyor. Deneyimli oyuncuyla kısa süre içinde temas kurulacak.

Arsenal ile sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Cedric Soares, daha önce Sporting, Southampton ve İnter gibi önemli takımlarda forma giydi. Portekiz Milli Takımı'nın formasını da giyen Soares, geçen sezon Arsenal'de 10 lig maçına çıkarken, 1 asist kaydetti.