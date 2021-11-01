Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın olası ayrılığı sonrası plan hazır!

Trabzonspor'a karşı oynadığı maçı kaybettikten sonra Alanyaspor ve Konyaspor'a karşı da mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ve takımı oynattığı sistem eleştirilerin odağı haline gelmişti. Kredisi tükenen Portekizli teknik adamın akıbetinin önümüzdeki birkaç maça göre şekilleneceği belirtilirken, olası bir ayrılık durumunda Pereira'nın yerine getirilecek isimler için de şimdiden çalışmalara başlandı.

YÖNETİM KONUYU TARTIŞACAK

Ekim ayıyla birlikte düşüşe geçen Fenerbahçe, bir anda kendini liderin 8 puan uzağında buldu. Avrupa'da da istediği başarıyı elde edemeyen ve gruptan çıkma şansını oldukça azaltan sarı lacivertli kulüpte teknik direktör Vitor Pereira eleştirilerin hedefi haline geldi. Topun ağzında bulunan Portekizli teknik adamın geleceği için yönetimin konuyu masaya yatıracağı öğrenildi.

ANTWERP VE KAYSERİ MAÇI ÖNEMLİ

Yönetim kurulunun yapacağı toplantıda iki seçenek üzerinde tartışacağı ifade edildi. Sarı lacivertli ekibin kurmayları, takımın Avrupa'da oynanacağı Antwerp ve ligdeki Kayserispor karşılaşmalarından alacağı sonuçlara göre bir yol haritası çizmek istiyor.

İKİ SENARYO DÜŞÜNÜLÜYOR