Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın olası ayrılığı sonrası plan hazır!
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor karşısına lider olarak çıkan ancak 3-1'lik mağlubiyetin ardından düşüşe geçen Fenerbahçe'deki kötü gidişatın faturası Vitor Pereira'ya kesilecek. Sarı lacivertli kulüpte olası bir teknik adam değişikliği için gelebilecek isimler şimdiden belirlenmeye başladı.
Trabzonspor'a karşı oynadığı maçı kaybettikten sonra Alanyaspor ve Konyaspor'a karşı da mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ve takımı oynattığı sistem eleştirilerin odağı haline gelmişti. Kredisi tükenen Portekizli teknik adamın akıbetinin önümüzdeki birkaç maça göre şekilleneceği belirtilirken, olası bir ayrılık durumunda Pereira'nın yerine getirilecek isimler için de şimdiden çalışmalara başlandı.
YÖNETİM KONUYU TARTIŞACAK
Ekim ayıyla birlikte düşüşe geçen Fenerbahçe, bir anda kendini liderin 8 puan uzağında buldu. Avrupa'da da istediği başarıyı elde edemeyen ve gruptan çıkma şansını oldukça azaltan sarı lacivertli kulüpte teknik direktör Vitor Pereira eleştirilerin hedefi haline geldi. Topun ağzında bulunan Portekizli teknik adamın geleceği için yönetimin konuyu masaya yatıracağı öğrenildi.
ANTWERP VE KAYSERİ MAÇI ÖNEMLİ
Yönetim kurulunun yapacağı toplantıda iki seçenek üzerinde tartışacağı ifade edildi. Sarı lacivertli ekibin kurmayları, takımın Avrupa'da oynanacağı Antwerp ve ligdeki Kayserispor karşılaşmalarından alacağı sonuçlara göre bir yol haritası çizmek istiyor.
İKİ SENARYO DÜŞÜNÜLÜYOR
İlk seçenekte bu mücadelelerden beklenilen sonuçların alınmaması durumunda Kayseri maçından sonra Vitor Pereira ile yollar ayılması ve milli araya yeni bir hocayla girilmesi planlanıyor. Bu senaryoda sarı lacivertliler lige dönüşte oynanacak Galatasaray derbisinde yeni hocayla sahaya çıkmış olacak. Diğer seçenekte ise Milli ara sonrası oynanacak derbiyi beklemeyi düşünen yönetim, buradan olumsuz sonuç çıkması durumunda teknik adamla yolları ayıracak.
İLK ADAY SHEVCHENKO
Bir yandan Pereira için planlarını oluşturan Fenerbahçe, işlerin olumsuz gitmesi durumunda uzun süre teknik adamsız kalmamak adına şimdiden çalışmalara başladı. Teknik adam listesini oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de ilk aday olarak Ukrayna Milli Takımı'nı EURO 2020'de çeyrek finale çıkararak tarihi bir başarıya imza atan Shevchenko olarak belirlendi.
ALİ KOÇ GÖRÜŞECEK
Turnuvadan sonra Ukrayna ile yollarını ayıran Shevchenko şu anda boş durumda. 45 yaşındaki teknik adam ile temasa geçmeyi düşünen Başkan Ali Koç, Galatasaray derbisine takımın başında Ukraynalı teknik adam ile çıkabilir.