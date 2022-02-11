Hamdi Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hamdi Aslan'ın biyografisiCumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği için sinyali vermişti! Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia: En az 1, en fazla 3 bakan değişecekATV Müge Anlı CANLI izle bugün 11 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTubeFOX TV'nin siyasi tartışma yaratan eğlence programı Maske Kimsin Sen neden bitti? Jüri üyesi Alican Yücesoy açıkladı! "Yüzde 50 - 50"Penaltı avcısı Ersin Destanoğlu kalesinde geçit vermiyor! Başarılı performansı istatistiklere de yansıdı!Mete Çubukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mete Çubukçu'nun biyografisiABD enflasyonu altın fiyatlarını vurdu! Gram altın kritik sınırın altına indi, ucuzdan altın isteyen kuyumculara koşuyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları11 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Lapina ne demek, TDK'ya göre Lapina kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ertan Özyiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ertan Özyiğit'in biyografisi
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Gençler bir bir ayrılıyor!

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Gençler bir bir ayrılıyor!

Başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren genç futbolcular da kariyer planlamasında sarı-lacivertli ekibe yer vermiyor. Kanaryada yakın zamanda ayrılıklar görülebilir.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Gençler bir bir ayrılıyor!

Sezona etkili bir başlangıç yapılsa da erken bir şekilde ligden kopan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Sarı-lacivertli ekipteki kara bulutlar teknik direktör değişikliği ile de düzelmezken takımda yer alan genç futbolcular da kariyer planlamasında Fenerbahçe'yi düşünmemeye başladı. Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Berke Özer'in de ayrılacağı ifade edildi.

FERDİ TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ

30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan futbolcular daha önce yönetimle yaptıkları görüşmede olumlu sinyaller verse de takımdaki kara bulutların bir türlü dağılmamış olması genç futbolcuların fikrinin değişmesine neden oldu. Fenerbahçe tarafından yapılan teklifleri kabul etmeyen Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa kulüplerinin yanı sıra Türkiye'den de birçok kulübün ilgisinin olduğu biliniyor.   

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Gençler bir bir ayrılıyor!

EZELİ RAKİPLERE GİDEBİLİR

Geçtiğimiz haftalarda milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu'nun bu karar sonrasında Türkiye'de kalmaya devam etmesi bekleniyor. Fenerbahçe oyuncuyu elinde tutamaması durumunda ezeli rakiplerine kaptırabilir. Öte yandan İngiltere'de çıkan haberlerde Ferdi Kadıoğlu'nun  Premier Lig ekibi Brighton ile anlaştığı 5 yıllık ön sözleşme yaptığı iddia edilmişti.   

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Gençler bir bir ayrılıyor!

BERKE'NİN ÖNCELİĞİ AVRUPA

   Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlığın ardından kaleyi devralan genç ve potansiyelli Berke Özer, zaman zaman yaptığı hatalarla taraftarın tepkisini çekiyor. Son olarak Sivasspor karşısında yediği hatalı gol sonrasında eleştiri oklarına maruz kalan genç eldivenin takımdan ayrılmayı düşündüğü ve önceliğinin ise Avrupa olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Gençler bir bir ayrılıyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT