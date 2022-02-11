Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Gençler bir bir ayrılıyor!

Sezona etkili bir başlangıç yapılsa da erken bir şekilde ligden kopan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Sarı-lacivertli ekipteki kara bulutlar teknik direktör değişikliği ile de düzelmezken takımda yer alan genç futbolcular da kariyer planlamasında Fenerbahçe'yi düşünmemeye başladı. Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Berke Özer'in de ayrılacağı ifade edildi.

FERDİ TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ

30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan futbolcular daha önce yönetimle yaptıkları görüşmede olumlu sinyaller verse de takımdaki kara bulutların bir türlü dağılmamış olması genç futbolcuların fikrinin değişmesine neden oldu. Fenerbahçe tarafından yapılan teklifleri kabul etmeyen Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa kulüplerinin yanı sıra Türkiye'den de birçok kulübün ilgisinin olduğu biliniyor.

EZELİ RAKİPLERE GİDEBİLİR

Geçtiğimiz haftalarda milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu'nun bu karar sonrasında Türkiye'de kalmaya devam etmesi bekleniyor. Fenerbahçe oyuncuyu elinde tutamaması durumunda ezeli rakiplerine kaptırabilir. Öte yandan İngiltere'de çıkan haberlerde Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton ile anlaştığı 5 yıllık ön sözleşme yaptığı iddia edilmişti.

BERKE'NİN ÖNCELİĞİ AVRUPA

Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlığın ardından kaleyi devralan genç ve potansiyelli Berke Özer, zaman zaman yaptığı hatalarla taraftarın tepkisini çekiyor. Son olarak Sivasspor karşısında yediği hatalı gol sonrasında eleştiri oklarına maruz kalan genç eldivenin takımdan ayrılmayı düşündüğü ve önceliğinin ise Avrupa olduğu ifade edildi.