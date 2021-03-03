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Fenerbahçe'de yaşananların perde arkası ortaya çıktı! Caner Erkin ve Ozan Tufan kararı...

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in kadro dışı kalmasını Erol Bulut'un istediği, Ozan Tufan'ın ise Avrupa Şampiyonası'nda forma giyeceği için yedek bırakıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de yaşananların perde arkası ortaya çıktı! Caner Erkin ve Ozan Tufan kararı...

Fenerbahçe'de son oynanan Trabzonspor maçı öncesi flaş bir kararla Caner Erkin kadro kışı kaldı, Ozan Tufan ise mücadeleye yedek olarak başladı. Tüm bu kararların ardından Trabzonspor maçını Fenerbahçe 1-0 kazandı ve Erol Bulut'un üzerindeki kara bulutlar dağıldı. Tüm bu gelişmelerin  ardından  Samandıra'da yaşananlarda merak konusu oldu.

Fanatik'in haberine göre  Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenildiği maçta oyundan alınan Caner Erkin karara tepki gösterdi. Erol Bulut, ise bu olayın ardından Caner'i kadro dışı bırakmak istediğini Emre Belözoğlu'na iletti. Ali Koç da detayları çarşamba günü Samandıra'da öğrendi ve kararın uygulanmasına onay verdi.

EMRE, CANER'LE GÖRÜŞTÜ

Caner Erkin'le görüşen Emre Belözoğlu," Bunu yapmak zorundayız" diyerek durumu tecrübeyi futbolcuya anlattı. 

OZAN TUFAN DA TOPUN AĞZINDAYDI

Kadro dışı kalması muhtemel isimler arasında yer alan Ozan Tufan ise sezon sonunda satılacağı için bonservis bedelinde değer kaybetmemesi için Trabzonspor maçına yedek başladı. 

KADRO DIŞI KALMAYA DEVAM EDECEK

Ayrıca Trabzonspor maçının kazanılmaması durumunda 7-8 oyuncuya birden para cezası kesileceği ifade edildi.  Yönetimin de Erol Bulut'un arkasında durduğunu göstermek için Caner Erkin'i kadro dışı bırakmaya devam edecek. 

Dün A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Caner Erkin'in takımdan ayrı özel antrenman yaptığını ve Antalyaspor maçının da kadrosunda olmayacağını ifade etti. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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