Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon için takımın sportif direktörlüğüne Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Emre Belözoğlu'nun gelecek sezonun transferlerini yürütürken, yeni teknik adam içinde çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe başkanı Ali Koç, iki top hocayla görüştüklerini söyleyerek, "Y eni hocamızı sezon biter bitmez açıklayacağız" demişti. Bu açıklamanın ardından basında en çok konuşulan isim Erol Bulut olmuştu.

Ancak Yunan basınında sürpriz bir iddia geldi. Skorer'in haberine göre Yunan basını, Fenerbahçe yönetiminin Besnik Hasi ile görüştünü iddia etti.

Görüşmeye dair detaylar paylaşılmazken Fenerbahçe'nin 48 yaşındaki teknik direktörü listeye aldığı belirtildi.

Besnik Hasi, daha önce Anderlecht, Legia Varşova ve Olympiakos takımlarında görev yaptı. Son olarak Suudi Arabistan kulübü Al-Raed takımının başına geçti.