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  4. Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey ilk maçında şov yaptı!

Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey ilk maçında şov yaptı!

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra beklenilen performansı bir türlü gösteremeyen ve başka takımlara kiralık olarak gönderilen Michael Frey 1 Temmuz'da 2 milyon Euro karşılığında Royal Antwerp'e transfer olmuştu. İsviçreli oyuncu ilk maçında etkili bir oyun sergiledi ve golle başladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey ilk maçında şov yaptı!

2018 yazında Zürich'ten Fenerbahçe'ye transfer olan ve bir türlü bekleneni veremeyen Michael Frey kiralık olarak gönderildiği takımların ardından son olarak Temmuz ayında 2 milyon Euro'luk bedelle Antwerp'e transfer olmuştu.  Fenerbahçe'de eski sportif direktör Damien Comolli'nin en başarısız transferleri arasında gösterilen Michael Frey gollerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler İsviçreli futbolcuyu geçen sezon Waasland Beveren'e kiralamış ve Frey, Belçika Ligi'nde 12 gol atmıştı.

GOLLE BAŞLADI

Deneyimli oyuncu yeni takımıyla çıktığı ilk maçta etkili bir performans göstererek göz doldurdu. Frey, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki İsviçreli futbolcu, takımının Mechelen'le oynadığı lig maçının 18. dakikada açılış golünü kaydetti.

Ancak Frey'in bu golü yeterli olmadı ve Antwerp sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey ilk maçında şov yaptı!

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