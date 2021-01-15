Fenerbahçe'den 'Bright Osayi-Samuel' açıklaması

Fenerbahçe, Queens Park Rangers'ta oynayan Bright Osayi-Samuel'le, 2021-22 sezonundan başlamak üzere 4 yıllık kontrat için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

Bu sezon Championship'te 20 maça çıkan Osayi-Samuel, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.