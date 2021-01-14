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  3. Fenerbahçe'den Papu Gomez yoklaması!

Fenerbahçe'den Papu Gomez yoklaması!

Süper Lig'de ara transfer döneminin en çok konuşulan kulübü olan Fenerbahçe, bir yıldız transferi daha istiyor. Sarı-lacivertliler, Atalanta'nın yıldızı Papu Gomez için transfer şartlarını sordu.

Fenerbahçe'den Papu Gomez yoklaması!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Mesut Özil için gün sayan sarı-lacivertliler, bir yıldız transferine daha imza atmanın peşinde. Atalanta'nın kulüp yöneticileriyle görüşen sarı-lacivertliler, Arjantinli yıldız Papu Gomez için fiyat sordu.

TRT Spor'un haberine göre, Atalanta'dan ayrılacak olan Papu Gomez'in menajerine transfer şartlarını sordu. Atalanta, İtalya dışı transfer için 5 milyon euro istiyor. Papu Gomez'in Atalanta mutlu olmadığı belirtiliyordu. Oyuncu İtalya'dan isteyen kulüplerde olmasına rağman Atalanta yönetimi, yurt dışı transferine daha sıcak bakıyor. 

Tecrübeli futbolcu bu sezon takımıyla 16 maça çıktı ve 5 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Arjantinli futbolcu kariyerinde Arsenal FC, San Lorenzo, Catania, Metalist ve Atalanta formaları giydi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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