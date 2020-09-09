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Fenerbahçe'den Vedat Muriç açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Vedat Muriç açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriç'in transferine ilişkin İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Dün, A Spor, Kosovalı yıldızın perşembe günü İtalya'ya gideceğini aktarmıştı.

TRT Spor'un dün sabah saatlerinde aktardığı haberde ise Vedat Muric'in İtalya Serie A ekibiyle bugün resmi sözleşmeyi imzalayacağı ve yarın İtalya'ya uçacağı belirtilmişti.

İtalyan medyası Vedat Muric'in Lazio'ya transferinin  kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağını aktarmıştı.

Sky Italia'nın duyurduğu habere göre, Lazio ile kesin anlaşmaya varan Muriqi'nin önümüzdeki günlerde İtalya'ya uçacağı belirtilmişti. Haberde İtalyan ekibi Lazio'nun bu transfer için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilmişti.

Vedat Muriqi transferinde mutlu son!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Muric görev aldığı 36 maçta 17 gol atıp 6 asist yaptı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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