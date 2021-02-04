Fenerbahçeli Diego Perotti, kimseler duymadan İstanbul'dan ayrıldı!

Süper Lig'de bu sezonun en çok transfer yapan takımı olan Fenerbahçe, yaz döneminde yapılan transferler arasında en çok ses getiren isim Diego Perotti olmuştu. Ligin ilk haftalarını sakatlığı yüzünden kaçıran Perotti, kadroya girmesinin ardından 4 maçta 3 gol kaydederek sarı-lacivertli taraftarları mest etmişti.

Yıldız oyuncu Beşiktaş maçında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle oyundan alınmış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı söylenmişti. Teknik Direktör Erol Bulut'ta oyuncunun sakatlığı hakkında, "Perotti çok değerli futbolcu. Maalesef sakatlıkları onu bırakmadı. 8 ay sahalardan uzak kalacak. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. Aramızdan ayrılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL'DAN AYRILDI, İTALYA'YA UÇTU

Roma'dan büyük umutlarla transfer edilen Diego Perotti, Skorer'in haberine göre, İstanbul'dan ayrıldı ve tedavisi için İtalya'ya uçtu.

Süper Lig'de 4 maçta toplam 192 dakika süre alan Perotti, 3 kez ağları sallamıştı.