Fenerbahçeli Enner Valencia attığı gollerle maçı kazandırdı, adını tarihe yazdırdı!,

2022 Dünya Kupası Elemeleri Kapsamında Ekvador ile Bolivya karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia'nın da yer aldığı karşılaşmada Ekvador, sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı. Valencia, takımının ikinci ve üçüncü golünü atarak Ekvador tarihinde geçti. Yıldız futbolcu Milli takımında en çok gol atan oyuncu konumuna yükseldi.

2 GOLLE YILDIZLAŞTI

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 10. maçlar oynanırken, Ekvador'un Bolivya'yı 3-0 mağlup ettiği maçın 17. ve 19. dakikalarında bulduğu gollerle takımına 2 golde direkt katkı sağlayan yıldız forvet Valencia, milli takımının tarihine geçme başarısı yakaladı.

MİLLİ TAKIM TARİHİNE GEÇTİ

Galibiyetin en büyük etkenlerinden biri olan 31 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, bu karşılaşmayla birlikte Milli takımdaki gol sayısını 33'e yükselten Agustin Delgado ile paylaştığı Ekvador Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu unvanını ele geçirerek tarihe geçti.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 10. maçlar ise şu şekilde:

Peru-Şili: 2-0

Ekvador-Bolivya: 3-0

Venezuela-Brezilya: 1-3

Uruguay-Kolombiya: 0-0

Paraguay-Arjantin: 0-0