Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun simge isimlerinden İhsan Güngörenler (İhsan Teyze), hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli camiayı hüzne boğan ölümün ardından kulüpten de açıklama geldi. Uzun yıllar eşi Mümtaz Güngörenler ile birlikte Fenerbahçe'nin maçlarını tribünden izleyerek Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden birisi haline gelmişti.

İhsan Güngörenler'in eşi Mümtaz Güngörenler, 6 Aralık 2013 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Fenerbahçe 2019 yılındaki Emre Belözoğlu'nun yer aldığı yeni sezon forma tanıtım videosunda İhsan Teyze'ye de yer vermişti.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

''Tribünlerimizin simge ismi, değerli büyüğümüz İhsan Teyzemizin, bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı Lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçemizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler’e Allah’tan rahmet; kızı Selmin Özadam’a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan Teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz Amcayı asla unutmayacak.''

İHSAN GÜNGÖRENLER (İHSAN TEYZE) KİMDİR?

Mümtaz ve İhsan Güngörenler.. Hayatlarını birleştirdikten sonra Fatih Lisesi’nde Matematik öğretmeni olarak uzun yıllar boyunca görev aldı. Mümtaz-İhsan Güngörenler çifti, yıllardır birlikte Kadıköy’e giderek statta takımlarına destek oluyordu. Mümtaz Güngörenler, 2013 yılında 88 yaşındayken hayatını kaybetmişti. 90 yaşındaki İhsan Güngörenler ise bir süre maçları tek başına izlemişti. İhsan Güngörenler'in yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiği biliniyor.