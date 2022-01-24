Fenerbahçeli Ozan Tufan baba olduğunu duyurdu! Eşi Rojin Haspolat ve oğluyla paylaştığı kare yoğun ilgi gördü!

Şu sıralar İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan'dan müjdeli bir haber geldi. Mart 2021 yılında Rojin Haspolat ile hayatını birleştiren tecrübeli futbolcu baba oldu. Tufan çiftinin Aren Kuzey adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

"Hoş geldin canım oğlum. Hoş geldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz."

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Rojin Haspolat, 14 Eylül 1996 yılında dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi.

Ozan Tufan’la tam 2 yıldır sevgili olan 24 yaşındaki Rojin Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

OZAN TUFAN KİMDİR?

Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi.