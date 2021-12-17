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  4. Fenerbahçelilerin merakla beklediği açıklama geldi! Sadettin Saran'dan başkan adaylığı açıklaması

Fenerbahçelilerin merakla beklediği açıklama geldi! Sadettin Saran'dan başkan adaylığı açıklaması

Fenerbahçe'nin ligde aldığı başarısız sonuçların ardından Başkan Ali Koç tartışılmaya devam ederken iş insanı Sadettin Saran başkanlık için sinyali yaktı. Saran, yapılacak olan bir sonraki kongrede başkan adayı olacağını söyledi.

Fenerbahçelilerin merakla beklediği açıklama geldi! Sadettin Saran'dan başkan adaylığı açıklaması

İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü başkanlığı için konuştu. Fanatik gazetesinin haberine göre Sadettin Saran, bir sonraki kongrede Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağını söyledi. Saran," Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer." diye konuştu. 

Sadettin Saran'ın adaylık açıklaması Fenerbahçe taraftarlarında heyecan yatarken sarı lacivertli takımın ligde istenilen sonuçları alamaması nedeniyle taraftarlar çoğunlukla mevcut başkan Ali Koç'a tepki gösteriyor. Özellikle Ali Koç'un görevine devam etmek istemesine karşın alınan kötü sonuçlar sonrası olağanüstü kongre kararı alabileceği ifade ediliyor. 

Fenerbahçelilerin merakla beklediği açıklama geldi! Sadettin Saran'dan başkan adaylığı açıklaması

Tayfun Altuntaş
Editör
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