Fenerbahçe'nin 5. transferi Sinan Gümüş!

Transfer sezonuna "harcama limitleri" tartışmalarıyla hareketli giren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktörü Erol Bulut ile birlikte 4 oyuncu transferi birden açıkladı. Camiada heyecan yaratan transferlerin ardından sarı-lacivertli takım transferlerine devam edecek gibi gözüküyor.

Hareketli saatlerin yaşandığı Fenerbahçe'de, yerli oyuncuların kalitesini arttırmak amaçlı, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından adı Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılan Sinan Gümüş'le anlaşma sağladı.

TRT Spor'un son dakika haberine göre, 26 yaşındaki futbolcu, Sarı Lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 2014-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve 5 yıllık maceranın ardından Genoa’ya giden Sinan, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağından kalmıştı. Devre arası geldiği Antalyaspor'da yeniden doğan 26 yaşındaki hücumcu, çıktığı 9 lig maçında 5 gol, 1 asistlik bir performans sergilemişti.

Genoa ile sözleşmesini feshedecek olan Sinan, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak'ın ardından Fenerbahçe'nin 5. transferi olacak.

SİNAN GÜMÜŞ KİMDİR?

15 Ocak 1994 yılı, Pfullendorf-Almanya doğumlu , Sağ açık mevkinde forma giyen Türk uyruklu Alman ümit milli futbolcudur. İtalyan ekibi Genoa'da forma giymektedir. 15 Ocak 1994 tarihinde Almanya'nın Pfullendorf bölgesinde doğan Sinan Gümüş, küçük yaşta futbola ilgi duydu.

