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  3. Fenerbahçe'nin Audi Cup'a katılacağı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Audi Cup'a katılacağı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, 2019 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Audi Cup'ta boy göstereceği iddiaları sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Fenerbahçe'nin Audi Cup'a katılacağı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

2019 yılında Bayern Münih’in ev sahipliğinde AUDI CUP’a katılan Fenerbahçe'nin bir kez daha Allianz Arena’ya davet edildiği iddia edildi. İspanya’yı temsil eden Mellila kulübü resmi sitesinden 2021’deki AUDI CUP için davet aldıklarını duyurdu. İspanyol kulubünün resmi duyurusunda Fenerbahçe'nin de turnuvaya katılacak takımlar arasında yer aldığı gözlemlenmişti. 

Fenerbahçe ile birlikte 2019 yılında olduğu gibi Bayern Münih ve Real Madrid'in de turnuvada yer alacağı görülüyordu. Sosyal medyada kısa sürede yayınlan görsel ve haber linki, İspanyol kulübünün 'şaka'sı çıktı. İspanya'da 'Dünya Masumlar Günü' olarak kabul edilen etkinlik nedeniyle kulübün sosyal medyayı trollediği anlaşıldı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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