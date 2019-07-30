Fenerbahçe'nin Bayern Münih maçı 11'i belli oldu! Fenerbahçe özel bir turnuva olan Audi Cup'ta Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak. Teknik direktör Ersun Yanal 11'ini belirledi. İşte dev mücadelenin 11'leri...

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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda özel bir turnuva olan Audi Cup'ta Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak. Heyecanlı karşılaşma öncesi teknik direktör Ersun Yanal 11'ini belirledi. DEV MÜCADELE'NİN 11'İ Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Kruse, Moses, Rodrigues, Vedat Muriç. Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Thiago, Goretzka, Sanches, Gnabry, Lewandowski, Coman Etiketler : Bayern Münih



