Fenerbahçe'nin devre arasında şampiyonluk için en az 3 transfer kararı

Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş karşısında iyi futbol ile alınan 3-1'lik galibiyet sonrasında ara transfer döneminde.



Sözcü gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun "Fenerbahçe'nin şampiyonluk üçlüsü" başlıklı haberine göre,başkan Ali Koç ve yapılacak transferler için yönetiminden tam destek alan Ersun Yanal'ın hedefinde

vurucu isimler bulunmakta.





"CENK GELİRSE ÇİFT FORVET OYNARIZ"

Ersun Yanal, Everton'da forma şansı bulamayan eski Beşiktaş'lı Cenk Tosun'un kiralanmasını istiyor. Tecrübeli hocanın "Cenk gelirse çift forvet bile oynarız" açıklamasını yaptığı öğrenildi. Cenk transferi olumsuz sonuçlanırsa,alternatif bir kanat fotbolcusu ile temasa geçilecek.

JESUS'TAN YEŞİL IŞIK

Bir çok oyuncunun kendi mevkilerinde oynamaması Ersun Yanal'a sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Yanal ve ekibinin listesinin başında Kolarov var fakat bu transfer artık ihtimal dahilinde bile değil. Bu sebepten ötürü rota İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'e döndü.



Ayrıca Zanka ve Rami'den memnun olmayan Yanal,stoper bölgesi için Roma'dan Juan Jesus'u istediğini de yönetime iletti. İtalyanlar sambacının gidişine onay verecek. Rami,Zajc,M.Ekici ve Alper ise ocakta gönderilecek.