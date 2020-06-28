Fenerbahçe'nin eski oyuncusu koronavirüse yakalandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılan ve salgını en ağır geçiren ülkelerden biri olan Brezilya'ya 3. çocuğunun doğumu için giden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Souza, bu nedenle takımı Al Ahli'ye katılmak için Suudi Arabistan'a gidemeyecek. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de oynayan Josef de Souza'nın 14 gün Brezilya'da karantina altında kalacak. Souza bu süreçte eşi ve çocuklarını da göremeyecek.

Brezilya'da 1.3 milyon koronavirüs vakası var. Ülke, dünyada ABD'nin ardından en çok koronavirüs vakası görülen ülke durumunda.

FENERBAHÇE'DEN JOSEF DE SOUZA'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe yaptığı açıklamayla eski oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz."

JOSEF DE SOUZA KİMDİR?

Josef de Souza, 11 Şubat 1989 tarihinde Rio de Janerio'da doğdu.

Josef de Souza, profesyonel kariyerine Vasco da Gama'da başladı. 2008-10 yılları arasında oynadığı Vasco da Gama'da 25 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Sonrasında da 2010-12 sezonlarında Porto'da oynayan Josef de Souza, burada çıktığı 20 maçta gol bulamadı.

2013-14 sezonunda Grémio'ya transfer oldu ve burada 31 maçta ter döktü.

2015-17 arasında Fenerbahçe'de forma giydi ve burada çıktığı 59 maçta 5 gol buldu.

2017 senesinde West Bromwich Albion takımıyla anlaşma sağlandı ve Fenerbahçe'den ayrıldı.

Milli takım kariyerine 2009 senesinde U-20 ile başlamış, 2014 senesinde Brezilya A Milli Takımı'na geçmiştir.