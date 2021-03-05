Fenerbahçe'nin forvetleri Samatta, Thiam ve Cisse beklentilerin uzağında kaldı

Süper Lig'in 28.haftasında evinde konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe gol yollarındaki etkisiz kaldı. Bir puanı Valencia'nın kişisel çabasıyla attığı golle bulan sarı lacivertlilerde oyuna sonradan giren Cisse ve Thiam girdikleri pozisyonda meşin yuvarlığı filelerle buluşturamazken Samatta ise etkisiz bir maç çıkardı.

EN İYİSİ THİAM

Fenerbahçe'nin Kasımapaşa'dan kadrosuna kattığı Thiam, oynadığı 26 maçta 8 kez fileleri sarsarken takımdaki en golcü oyuncu konumunda bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor'da sergilediği performans ile parmak ısırtan Papiss Cisse ise şimdiye kadar oynadığı 23 maçta 4 kez gol atma başarısı gösterdi.

SAMATTA BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Fenerbahçe'nin flaş transferleri arasında yer alan Tanzanyalı golcü Samatta ise hayal kırıklığı yarattı. Samatta çıktığı 23 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi ve beklentilerin çok uzağında kaldı.