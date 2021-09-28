Ambalajcı (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Ambalajcı Maaşları, ve İş İlanlarıEsra Erol’da Fatma olayında şok eden TikTok iddiası: " En fazla hediyeyi gönderene Fatma’yı gösteririm"Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ajax maçı öncesinde açıklamalarda bulundu!Cevahir ne demek, TDK'ya göre Cevahir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Pedagojik formasyon başvuruları 2021- 2022 | Pedagojik formasyon kimler alabilir?İlişki vaadiyle Gaziantep’te 79 kişiyi dolandırıldı! Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındıSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Koronavirüs Zirvesi'ne videolu mesaj: Aşı adaylarımızı insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruzCeren Kaçıkoç kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Ceren Kaçıkoç biyografisiFenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'in arabası çalındı!Gelinim Mutfakta 28 Eylül 2021 Salı puan durumu | 28 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'in arabası çalındı!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'in arabası çalındı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'a kiralık olarak gönderdiği genç futbolcu İsmail Yüksek'in lüks otomobili evinin önünden çalındı. Genç oyuncu sosyal medyadan aracının bulunması için yardım istedi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'in arabası çalındı!

Bonservisi Fenerbahçe'nin elinde olan ve bu sezonu kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da geçiren 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, arabasını hırsızlara kaptırdı. Lüks aracının evinin önünden kaçırıldığını ifade eden genç futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aracının bulunması için takipçilerinden yardım istedi.

Genç oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Aracım kapının önünden çalınmıştır, görenlerin iletişime geçmesi rica olunur." ifadelerini kullanarak aracının fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'in arabası çalındı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT