Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'in arabası çalındı!

Bonservisi Fenerbahçe'nin elinde olan ve bu sezonu kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da geçiren 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, arabasını hırsızlara kaptırdı. Lüks aracının evinin önünden kaçırıldığını ifade eden genç futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aracının bulunması için takipçilerinden yardım istedi.

Genç oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Aracım kapının önünden çalınmıştır, görenlerin iletişime geçmesi rica olunur." ifadelerini kullanarak aracının fotoğrafını paylaştı.