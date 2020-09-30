Bu yıl transferde rakiplerine oldukça büyük fark atan Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala son takviyelerini yapmak istiyor. En az 1 kanat oyuncusu transfer edeceği kesin olarak söylenen sarı-lacivertlilerde A Spor'un haberine göre, Philip Zinckernagel gündeme geldi. Oyuncu ile girişimlere başlanmasının söylenmesiyle birlikte taraftarların merak ettiği isimler arasına Philip Zinckernagel'de girdi. Peki, Fenerbahçe'nin gündemindeki Philip Zinckernagel kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizde...

PHİLİP ZİNCKERNAGEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

16 Aralık 1994 yılında Danimarka'da dünyaya gelen Zinckernagel, 25 yaşında. Asıl mevkisi sağ kanat olan Danimarkalı futbolcu, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapıyor. 1.75 boyuna sahip olan Zinckernagel, sağ ayağını kullanıyor.

Kariyerine Danimarka'da başlayan Philip Zinckernagel, 2013 yılında HB Köge takımında profesyonel futbolcu oldu. Şu anda Norveç ekibi Bodo/Glimt forması giyen Zinckernagel, asıl çıkışını da burada gösterdi. Norveç 1. Lig'inde mücadele eden Bodo/Glimt ile 2020 yılında 19 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol ve 17 asist yaptı.