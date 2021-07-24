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Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yapılacak hazırlık maçlarının programı belli oldu. SArı lacivertli ekip resmi sitesinden maç takvimini yayınladı.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu!

Önümüzdeki sezona iyi bir kadro kurarak iddialı bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda hazırlık maçları ile kendini test etmek ve lige ısınmak isteyen sarı lacivertli ekibin maç takvimi merak ediliyordu. Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı paylaşımla hazırlık maçı programını duyurdu.

Sarı lacilvertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda:

"Futbol A Takımımızın 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında düzenlenecek hazırlık maçı programı netleşmiştir.

Bu doğrultuda Takımımız,

26 Temmuz Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Ankara’da oynayacak ve tümü İstanbul’da olacak şekilde;

28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda’nın PEC Zwolle Takımı ile

31 Temmuz Cumartesi günü Almanya’nın Greuther Fürth Takımı ile

Ve 4 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna’nın Dinamo Kiev Takımı ile karşılaşacaktır.

Takımımızın maç programında pandemi vb. sebeplerle değişiklik ve güncellemeler olması halinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Hazırlık maçlarımızın yayın durumu adına görüşmelerimiz devam etmektedir, bu konudaki bilgilendirme de kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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