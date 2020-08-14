Fenerbahçe'nin Kovid-19 testleri negatife döndü!

Fenerbahçe'de dün yapılan korona virüs testleri pozitif çıkan bir futbolcu ve teknik heyet personelinin ikinci test sonuçları negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Kovid-19 tanı testinde pozitif çıkan oyuncu ile teknik ekip çalışanının ikinci test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Her iki ismin tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edeceği kaydedildi.

Galatasaray, bugün yapılan testlerde 2 futbolcusunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirtmişti.

Trabzonspor ise yine bugün yapılan testlerde 1 futbolcusunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

FENERBAHÇE'YE BİRÇOK KULÜPTEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI GELMİŞTİ

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Fenerbahçe'de pozitif çıkan kişiler için geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'da sarı-lacivertli kulüp için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TFF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu ve teknik ekip çalışanı ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.