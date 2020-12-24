Süper Lig'de son maçını Başakşehir'e karşı oynayarak 4-1 galip ayrılan ve son haftalardaki kötü gidişata son veren Fenerbahçe, ligin 15. haftasında maça çıkmayacak. Futbolseverler ise Fenerbahçe'nin 15. hafta fikstüründe neden maçının olmadığını araştırıyor. Bu haftayı BAY geçecek olan Fenerbahçe, ligde 16. hafta maçına 4 Ocak tarihinde Kasımpaşa deplasmanında çıkacak. Peki, Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor? Bay mı geçiyor? İşte detaylar...

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NEDEN YOK? FENERBAHÇE NEDEN OYNAMIYOR?

Sezon başında TFF'nin aldığı karara göre, Süper Lig'de takım sayısı 21'e çıkarılmıştı. Böylelikle ligde her hafta 10 maçın oynanması gerektiği görülmüştü. Dolayısıyla bir takımda dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maç yapmadığı fikstürde, Fenerbahçe'de 15. haftayı maç yapmadan geçecek.

BAY GEÇMEK NEDİR?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için de ‘Bay geçmek’ ifadesi kullanılır. Yani tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için ‘bay geçti’ denir.

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

26/12 Göztepe-Fatih Karagümrük

26/12 Trabzonspor-Galatasaray

27/12 Gaziantep FK-Alanyaspor

27/12 Denizlispor-MKE Ankaragücü

27/12 Yeni Malatyaspor-BB Erzurumspor

27/12 Başakşehir FK-Kasımpaşa

28/12 Konyaspor-Çaykur Rizespor

28/12 Gençlerbirliği-Kayserispor

28/12 Antalyaspor-Hatayspor

28/12 Beşiktaş-Sivasspor