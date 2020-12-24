Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor? Bay mı geçiyor?
Süper Lig'in 15. hafta fikstürü belli oldu. Fikstürde Fenerbahçe'nin maçının olmadığı görüldü. Peki, Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor? Bay mı geçiyor? İşte detaylar...
Süper Lig'de son maçını Başakşehir'e karşı oynayarak 4-1 galip ayrılan ve son haftalardaki kötü gidişata son veren Fenerbahçe, ligin 15. haftasında maça çıkmayacak. Futbolseverler ise Fenerbahçe'nin 15. hafta fikstüründe neden maçının olmadığını araştırıyor. Bu haftayı BAY geçecek olan Fenerbahçe, ligde 16. hafta maçına 4 Ocak tarihinde Kasımpaşa deplasmanında çıkacak. Peki, Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Fenerbahçe bu hafta kimle oynuyor? Bay mı geçiyor? İşte detaylar...
FENERBAHÇE'NİN MAÇI NEDEN YOK? FENERBAHÇE NEDEN OYNAMIYOR?
Sezon başında TFF'nin aldığı karara göre, Süper Lig'de takım sayısı 21'e çıkarılmıştı. Böylelikle ligde her hafta 10 maçın oynanması gerektiği görülmüştü. Dolayısıyla bir takımda dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maç yapmadığı fikstürde, Fenerbahçe'de 15. haftayı maç yapmadan geçecek.
BAY GEÇMEK NEDİR?
Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için de ‘Bay geçmek’ ifadesi kullanılır. Yani tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için ‘bay geçti’ denir.
SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ
26/12 Göztepe-Fatih Karagümrük
26/12 Trabzonspor-Galatasaray
27/12 Gaziantep FK-Alanyaspor
27/12 Denizlispor-MKE Ankaragücü
27/12 Yeni Malatyaspor-BB Erzurumspor
27/12 Başakşehir FK-Kasımpaşa
28/12 Konyaspor-Çaykur Rizespor
28/12 Gençlerbirliği-Kayserispor
28/12 Antalyaspor-Hatayspor
28/12 Beşiktaş-Sivasspor