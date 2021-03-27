Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu! Başkan Ali Koç devreye girdi, anlaşmayı sağladı

Fenerbahçe'de taraftarın ve yönetimin beklediği futbolun sahaya yansıtılmaması ve liderin 5 puan geride kalınması nedeniyle Erol Bulut'la yolları ayırmıştı. Bu kararın ardından Yönetim Kurulu Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Futbol Sorumlusu olarak sezon sonuna kadar takımın başında olacağını açıklamıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken takımı gelecek sezon kariyerli ve tecrübeli bir hocaya emanet etmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son olarak Juventus'u çalıştıran İtalyan Teknik Direktör Maurizio Sarri ile görüşerek prensip anlaşmasına vardı. Ajansspor'un haberine göre Başkan Koç, İtalyan Hoca ile bir kez daha görüşerek nihai anlaşmayı tamamlayacak.

SARRİ OYNATTIĞI FUTBOLLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Napoli'de oynattığı futbolla adından söz ettiren Sarri, daha sonra Chelsea'nın başına geçerek UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmıştı. Daha sonra Juventus'a geçen Sarri, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa'nın Olympique Lyon takımına elenmesiyle görevden alınmıştı.