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Fenerbahçe'nin transfer hedefleri belli oldu! Kanarya gençlik aşısı ile hayat bulacak

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan 7 ismi açıkladı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri belli oldu! Kanarya gençlik aşısı ile hayat bulacak

Sezon başında ve ara transfer döneminde yaptığı transferlerle taraflı tarafsız transferin şampiyonu olan sarı lacivertliler şimdiden gelecek yıl için planlamalar yapmaya başladı. Fenerbahçe'nin transfer listesi hakkında bilgi veren Zeki Uzundurukan transfer listesinde yer alan isimleri açıkladı:

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler:

- Kenan Karaman

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri belli oldu! Gençlik aşısı geliyor

- Cengiz Ünder

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri belli oldu! Gençlik aşısı geliyor

- Atakan Çankaya

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri belli oldu! Gençlik aşısı geliyor

- Fatih Kurucuk

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri belli oldu! Gençlik aşısı geliyor

- Santos Borre

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri belli oldu! Gençlik aşısı geliyor

- Bünyamin Balcı

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri belli oldu! Gençlik aşısı geliyor

- İsmail Çokçalış

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri belli oldu! Gençlik aşısı geliyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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