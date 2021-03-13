Fenerbahçe'nin transfer hedefleri belli oldu! Kanarya gençlik aşısı ile hayat bulacak

Sezon başında ve ara transfer döneminde yaptığı transferlerle taraflı tarafsız transferin şampiyonu olan sarı lacivertliler şimdiden gelecek yıl için planlamalar yapmaya başladı. Fenerbahçe'nin transfer listesi hakkında bilgi veren Zeki Uzundurukan transfer listesinde yer alan isimleri açıkladı:

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimler:

- Kenan Karaman

- Cengiz Ünder

- Atakan Çankaya

- Fatih Kurucuk

- Santos Borre

- Bünyamin Balcı

- İsmail Çokçalış