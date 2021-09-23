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  4. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Rossi'nin Giresunspor maçı için yaptığı paylaşım olay oldu! Detayı gören taraftarlar hemen uyardı

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Rossi'nin Giresunspor maçı için yaptığı paylaşım olay oldu! Detayı gören taraftarlar hemen uyardı

Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldız futbolcusu Diego Rossi'nin Giresunspor maçı öncesi yaptığı maç günü paylaşımının arka planında kırmızı renklerin kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Detayı gören taraftarlar yıldız oyuncuyu uyardı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Rossi'nin Giresunspor maçı için yaptığı paylaşım olay oldu! Detayı gören taraftarlar hemen uyardı

Fenerbahçe'nin MLS takımlarından Los Angeles FC'den transfer ettiği 23 yaşındaki yıldız isim bugünkü Giresunspor maçı öncesi tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Rossi'nin maç günü görselinde arka planın kırmızı olduğu görülüyor. 

Taraftarlar ise bu durumu fark ederek yıldız oyuncuya paylaşımı kaldırması veya yeni bir paylaşım yapması önerisinde bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Rossi'nin Giresunspor maçı için yaptığı paylaşım olay oldu! Detayı gören taraftarlar hemen uyardı 

Tepkinin sebebi ise ezeli rakibi Galatasaray'ın renklerinden birisinin kırmızı olması.

Daha önce benzer bir olay Hollandalı yıldız futbolcu Dirk Kuyt'ın başına gelmişti. Kuyt kırmızı krampon giydiğinde sarı lacivertli taraftarlardan tepki görmüştü. Kuyt'ın cevabı ise 'bunlar kırmızı değil, turuncu olmuştu.'

Öte yandan Diego Rossi Frankfurt deplasmanındaki düşük performansından dolayı taraftarların eleştirisine maruz kalmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Diego Rossi'nin Giresunspor maçı için yaptığı paylaşım olay oldu! Detayı gören taraftarlar hemen uyardı

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