Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler takdir topladı! Attığı goldeki sevinci duygulandırdı: "Bir söz verdim"

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına Polonya'da konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takım bu sonuçla grubunu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı. 14 puanla grubunu ilk sırada tamamlayan sarı lacivertli takım son 16 Turu'na yükselen taraf oldu.