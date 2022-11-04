Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler takdir topladı! Attığı goldeki sevinci duygulandırdı: "Bir söz verdim"

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçta fileleri sarsan genç futbolcu Arda Güler, gol sonrası yaptığı sevinçle takdir topladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler takdir topladı! Attığı goldeki sevinci duygulandırdı: "Bir söz verdim" 1

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına Polonya'da konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takım bu sonuçla grubunu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı. 14 puanla grubunu ilk sırada tamamlayan sarı lacivertli takım son 16 Turu'na yükselen taraf oldu.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler takdir topladı! Attığı goldeki sevinci duygulandırdı: "Bir söz verdim"
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