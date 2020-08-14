Süper Lig'de geçtiğimiz sezon hedeflerine ulaşamayan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk özlemini gidermek istiyor. Transfer dönemine de hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile anlaşma sağlamıştı. Lemos transferinde işin imzalara kaldığı belirtilirken, Fenerbahçe bir stoper daha almak istiyor.

Sabah'ın haberine göre, Arjantin ekibi Godoy Cruz’da Tomas Cardona için görüşmelere başlayan Fenerbahçe, stoper hattını Lemos ve Cardona ile oluşturmayı planlıyor. 24 yaşındaki oyuncuyu sol ayaklı olması nedeniyle listesinin ilk sırasına yazan yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi olan Cardona'yı makul bir bedelle renklerine bağlamayı hedefliyor.

VEDAT MURİQİ'İN SATILMASI BEKLENİYOR

Sportif direktör Emre Belözoğlu, Uruguaylı Lemos ve Arjantinli Cardona ile stoper hattını kurmak isterken, ana dillerinin İspanyolca olması nedeniyle de ikilinin uyum sorunu yaşamayacağı hesaplanıyor. Yönetim, Cardona'nın genç olması nedeniyle ileride satıp para da kazanabileceğini düşünüyor. Limit sorunu için ise Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin bitmesi bekleniyor.

TOMAS CARDONA KİMDİR?

Ocak 2018'de Godoy Cruz'a 325 bin Euro'ya transfer olan 24 yaşındaki stoper, Arjantin dışında hiç forma giymedi. 1.88 metrelik uzun boyuyla dikkat çeken Cardona, takımın sahada kaldığı sürenin yüzde 65'inde forma aldı. Godoy Cruz ile 71 maçta 6187 dakika süre alan oyuncu 5 gol attı, 2 asist yaptı.