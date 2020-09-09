Fenerbahçe'ye yıldız orta saha: Christian Eriksen geliyor!

Süper Lig'de bu sezon transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, ligin başlamasına kısa bir süre kala çok konuşulacak bir transfere imza atabilir. Sarı-lacivertliler bu sezon toplamda 12 oyuncu ile yeni sözleşme imzaladı. Sezona The Land of Legends Cup, kupasını kazanarak başlayan Fenerbahçe, oldukça moralli.

Kadrosunu da yaptığı takviyeler ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Inter'in gözden çıkardığı Christian Eriksen'e talip olan Fenerbahçe, oyuncuyla anlaşmayı umuyor.

İspanya'da yayın hayatını sürdüren Todofishajes’te, çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 28 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunu kiralayabilir. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde final oynayan ancak kupaya uzanamayan Inter, Eriksen'i 40 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etmişti.

CONTE İLE SORUN YAŞIYOR

İtalyan ekibinin teknik direktörü Antonio Conte ile sorun yaşadığı kaydedilen Eriksen'in kulüp bulması için menajerine de talimat verdiği ifade edildi.

Kariyerinde Ajax, Tottenham ve İnter formaları giyen Eriksen, Danimarka Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Eriksen, toplam kariyeri boyunca 497 maça çıktı. 497 maçta 110 gol, 157 asist yapan orta saha, futbol kariyerinin büyük bir bölümünü Premier Lig'de geçirdi.