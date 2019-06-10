Fenerbahçe'yi takipten çıkardı, Galatasaray'a gidiyor!

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Şener Özbayraklı Pazartesi günü akşam saatlerinde flaş bir hamlede bulundu.

2015'te Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 3 sezondur Fenerbahçe'de oynayan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.

GALATASARAY FORMASI GİYMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen ve sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Şener Özbayraklı'nın yeni sezonda Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şener'in sözleşmesinde garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak olan Galatasaray, +1 yıl opsiyonu milli futbolcunun maç sayısına göre devreye sokacak.