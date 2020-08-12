Masterchef Barbaros kimdir? Nereli? Barbaros Yoloğlu instagram hesabıAcun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladıÇocuğu okula göndermeme cezası ne kadar 2020?Anne Kart başvurusu nasıl yapılır? Anne Kart kullanma şartları nelerdir?Fenerium'un sitesi çöktü!Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü oruç tutulur mu?Muharrem ayı nedir? Aşure günü ne zaman? Hicri yılbaşı 2020?Tutmaç çorbası tarifi nedir? Nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? TarihçesiMasterchef Sedat Tuncer kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Instagram hesabı ne?Masterchef Duygu Acarsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram halleri
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerium'un sitesi çöktü!

Fenerium'un sitesi çöktü!

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Tanıtımın ardından satışa sunulan yeni sezon formaları, Fenerium'un internet sitesini çökertti.

Fenerium'un sitesi çöktü!

Fenerbahçe, 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları #SevgiLimitTanımaz sloganıyla kulüp mağazasının internet sitesinden satışa sundu. Formaların satışa çıkmasının ardından Fenerium sitesi çöktü.

FENERİUM SİTESİ ÇÖKTÜ

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formalarını duyurusunu sabah saatlerinde internet sitesinden yaptı. Vedat Muriqi'nin ön planda olduğu katalog çekimlerine sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Formaların satışa sunulmasının ardından Fenerium internet sitesi yoğun tıklanmadan dolayı çöktü. Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalar satışa çıktı.    

Kulüpten yapılan açıklamada "Adidas tarafından hazırlanan #SevgiLimitTanımaz sloganı ile tanıtılan ve taraftarlarımızın gönlünü fetheden Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalarımız, bugün itibariyle Fenerium mağazalarında ve fenerium.com üzerinden taraftarlarımızla buluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya hesabından da formalar için tanıtım videosu paylaşıldı. İşte o video:

 

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON FORMALARI

Fenerium'un sitesi çöktü!Fenerium'un sitesi çöktü!Fenerium'un sitesi çöktü!

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT