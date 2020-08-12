Fenerium'un sitesi çöktü!

Fenerbahçe, 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları #SevgiLimitTanımaz sloganıyla kulüp mağazasının internet sitesinden satışa sundu. Formaların satışa çıkmasının ardından Fenerium sitesi çöktü.

FENERİUM SİTESİ ÇÖKTÜ

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon formalarını duyurusunu sabah saatlerinde internet sitesinden yaptı. Vedat Muriqi'nin ön planda olduğu katalog çekimlerine sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Formaların satışa sunulmasının ardından Fenerium internet sitesi yoğun tıklanmadan dolayı çöktü. Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalar satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Adidas tarafından hazırlanan #SevgiLimitTanımaz sloganı ile tanıtılan ve taraftarlarımızın gönlünü fetheden Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalarımız, bugün itibariyle Fenerium mağazalarında ve fenerium.com üzerinden taraftarlarımızla buluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya hesabından da formalar için tanıtım videosu paylaşıldı. İşte o video:

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON FORMALARI