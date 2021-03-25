Fenomen dizi Kırmızı Oda'ya bomba transferler: Yiğit Özşener ile Esra Ronabar

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda, yeni oyuncuları kadrosuna kattı. Yiğit Özşener ile Esra Ronabar Kırmızı Oda dizisine dahil oldu. Başarılı oyuncuların evli çifti canlandıracakları öğrenildi.

Yeni bölümle birlikte izleyici karşısına çıkacak olan oyuncular, yapıma konuk olarak katılacaklar. Gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan senaryoda hikaye gereği sık sık konuk oyuncular ağırlanıyor.

EVLİ ÇİFTİ CANLANDIRACAKLAR

Ekranlara yeni bir soluk getiren dizinin kadrosuna katılan Yiğit Özşener ile Esra Ronabar evli fakat sorunları olan bir çift olarak Doktor Hanım'ın karşısına çıkacak. Özşener, zengin iş adamı Zafer'e hayat verirken, Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakterini canlandıracak.